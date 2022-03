Waldbrand in Föhrenau: Feuerwehren im Großeinsatz .

Elf Feuerwehren mit 110 Mann standen am Dienstag-Nachmittag bei einem Waldbrand, der sich in Föhrenau (Gemeinde Schwarzau am Steinfeld) auf eine Fläche von rund zwei Hektar ausgebreitet hatte, im Einsatz.