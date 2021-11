Tiroler Ehepaar tot aufgefunden

In einem Haus am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) sind Montagfrüh die Leichen eines älteren Ehepaares gefunden worden, das dort wohnte. Die Polizei ging nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tötungsdelikt und einem Suizid aus. Die genauen Tatumstände seien noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. So war bisher unklar, wer die Tat begangen hatte und wie die beiden zu Tode kamen.