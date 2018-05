Der Mann fuhr am Dienstag-Vormittag mit seinem Auto auf der LB 21 in Fahrtrichtung Pernitz durch das Ortsgebiet von Waldegg-Oed. In einer leichten Rechtskurve kam der Lenker von der Fahrbahn ab und durchstieß mit dem Wagen ein Eisengeländer. Dabei bohrte sich eine Eisenstange in den Fahrgastraum des Pkw.

Das Fahrzeug kam zwischen dem Gehsteig und den Geleisen der Gutensteiner Bahnlinie zum Stillstand. Der 70-Jährige kam mit Verletzungen leichten Grades davon und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht.

Die Gutensteiner Bahnlinie wurde bis 12.40 Uhr für den Zugsverkehr gesperrt.