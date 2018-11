Getrennte siamesische Zwillinge bleiben eng zusammen .

Die siamesischen Zwillinge aus dem Himalaya-Staat Bhutan schlafen auch nach ihrer erfolgreichen Trennung in Melbourne nicht gern in getrennten Bettchen - deshalb dürfen sie zunächst einmal weiter zusammenbleiben. Den Zwillingen gehe es gut, sagte Chefarzt Joe Crameri am Donnerstag. Die beiden 15 Monate alten Mädchen namens Nima und Dawa waren am Oberkörper miteinander verwachsen.