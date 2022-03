Biathlet Fillon Maillet vorzeitig Gesamtweltcupsieger

Fillon Maillet, der bei noch drei ausstehenden Rennen in der Gesamtwertung uneinholbare 245 Punkte Vorsprung auf seinen Landsmann Emilien Jacquelin hat, folgt damit Johannes Thingnes Bö nach. Der Norweger hatte nach Olympia mangels Erfolgsaussichten im Weltcup seine Saison bereits beendet. Für ihn sprang in Otepää Teamkollege Christiansen in die Bresche, der mit einer fehlerfreien Schießleistung seinen dritten Weltcupsieg feierte.

Nicht so gut lief es für die beiden ÖSV-Starter. Eder musste dreimal in die Strafrunde und hatte am Ende 1:52,5 Minuten Rückstand im Ziel. Felix Leitner schoss sogar fünf Fahrkarten, das reichte am Ende nur zu Rang 25 (+2:45,7 Min.).

Im Frauen-Rennen mischte Hauser nach zwei fehlerfreien Liegendschießen ganz vorne mit und lief teilweise an der vierten Position. Zwei Fehlschüsse im Stehendanschlag verhinderte schlussendlich einen Top-Ten-Platz, im Sprint am Freitag war die Tirolerin noch Neunte geworden. Im Endklassement hatte die Massenstart-Weltmeisterin des Vorjahres 1:12,5 Minuten Rückstand auf die siegreiche Elvira Öberg. Die Schwedin triumphierte vor Denise Herrmann aus Deutschland und der Weltcupleaderin Marte Olsbu Röiseland. Die Norwegerin führt in der Gesamtwertung nun 82 Zähler vor Öberg bei noch drei ausstehenden Rennen.