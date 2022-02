Biathletin Zdouc verpasst olympischen Mixed-Bewerb

Der Auftakt in die olympischen Biathlon-Bewerbe geht am Samstag ohne Österreichs Nummer zwei im Frauen-Team über die Bühne. Die Anreise der zuletzt am Coronavirus infizierten Dunja Zdouc nach Peking verzögert sich nach einem "nicht so optimalen Test" neuerlich, wie Cheftrainer Markus Fischer am Mittwoch erklärte. Die Kärntnerin Zdouc komme nun voraussichtlich erst am Samstag (5. Februar), dem Tag des Mixed-Bewerbs, in Zhangjiakou an.