Johannes Thingnes Bö gewinnt erneut Gesamtweltcup .

Johannes Thingnes Bö hat zum dritten Mal in Serie den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen. Der 27-jährige Norweger behielt am Sonntag nach Platz drei im abschließenden Massenstart in Östersund im Duell mit seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid die Oberhand. Lisa Hauser verpasste den Sieg in der Massenstart-Disziplinwertung. Die Weltmeisterin kam bei schwierigen Windverhältnissen nach sieben Strafrunden nicht über Rang 22 hinaus. Dunja Zdouc folgte auf Rang 23.