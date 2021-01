Oberhof. Sturz kostet Hauser Stockerl, Leitner Zweiter .

Mit einer kleinen Unachtsamkeit im Finish hat sich Biathletin Lisa Hauser am Sonntag um den vierten Weltcup-Stockerlplatz in Serie gebracht. Felix Leitner ist dagegen als Zweiter erstmals in seiner Karriere im Weltcup aufs Stockerl gelaufen.