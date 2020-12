ÖSV-Frauenstaffel in Hochfilzen Sechster .

Die österreichische Staffel mit Dunja Zdouc, Julia Schwaiger, Katharina Innerhofer und Lisa Hauser hat am Samstag in Hochfilzen Rang sechs belegt. Damit stellte das Quartett das bisher beste Frauen-Weltcupergebnis ein, eine Strafrunde von Innerhofer verhinderte eine bessere Platzierung. Der Sieg ging an Norwegen, das sich trotz einer Strafrunde vor Frankreich und Schweden klar durchsetzte. Am Nachmittag stand noch die Männer-Verfolgung auf dem Programm.