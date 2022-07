Biden: USA bleiben engagierter Partner im Nahen Osten

Werbung

Der GCC ist das wichtigste politische und wirtschaftliche Bündnis in der Region. Mitglieder sind die Golfstaaten Bahrain, Katar, Kuwait, der Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie Saudi-Arabien, das in der Gruppe eine beherrschende Stellung einnimmt. An dem Gipfel am Samstag nahmen außerdem der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. teil.

Biden betonte in seiner Rede erneut, dass die USA die Beschaffung von Atomwaffen durch den Iran nicht zulassen würden. "Während wir weiterhin eng mit vielen von Ihnen zusammenarbeiten, um den Bedrohungen entgegenzuwirken, die der Iran für die Region darstellt, bemühen wir uns auch um Diplomatie, um das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken", sagte er und bezog sich damit auf die US-Bemühungen, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben.

Bereits bei seinem Besuch in Jerusalem hatte Biden es als "vitales Sicherheitsinteresse" der gesamten Welt bezeichnet, dass der Iran sich nicht atomar bewaffne. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die USA aus dem Atomabkommen zurückgezogen, das 2015 in Wien unterzeichnet worden war. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung zwischen dem Iran und den anderen Partnern des Abkommens - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA - kommen seit Monaten nicht voran.

"Wir laden den Iran als Nachbarstaat dazu ein, mit den Ländern der Region zusammenzuarbeiten und Teil dieser Vision zu sein", hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bei der Eröffnung des Gipfels gesagt. Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

Angesichts der "wachsenden Bedrohung durch den Iran" wollen die USA Saudi Arabien auch künftig bei der Selbstverteidigung unterstützen: Das Königreich solle befähigt werden, "sein Volk und Hoheitsgebiet gegen externe Bedrohungen" zu schützen, hieß es bereits in einer gemeinsamen Abschlusserklärung von Saudi-Arabien und den USA am Freitagabend. Teherans "Eingriff in interne Angelegenheiten anderer Länder" und die "Unterstützung von Terrorismus durch bewaffnete Stellvertreter" müsse aufgehalten werden. Die USA streben weiterhin eine stärkere Vernetzung von Luftabwehrsystemen ihrer Partnerländer im Nahen Osten an. Der schiitische Iran ist ein Erzfeind des sunnitischen Königreichs Saudi-Arabien. Teheran hat seinen Einfluss im Nahen Osten ausgeweitet - im Irak, Syrien, dem Libanon und dem Jemen. Von dort aus greifen die vom Iran unterstützte Rebellen immer wieder Ziele im benachbarten Saudi-Arabien an.

Die Waffenruhe im Jemen wollen die USA und Saudi-Arabien "nachdrücklich unterstützen", hieß es in der Erklärung weiter. Diese war von den Vereinten Nationen vermittelt und Anfang Juni um zwei weitere Monate verlängert worden. Beide Seiten betonten, wie wichtig es sei, Fortschritte zu erzielen, um die Waffenruhe in ein "dauerhaftes Friedensabkommen umzuwandeln." Im Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis seit 2015 gegen die Houthi-Rebellen. Riad sieht in ihnen einen verlängerten Arm seines Erzfeindes Iran und will dessen Einfluss im südlichen Nachbarland zurückdrängen.

Der Konflikt mit dem Iran wurde auch immer wieder auf internationalen Schifffahrtswegen ausgetragen. Dabei kam es zu mehreren Zwischenfällen vor allem in der Straße von Hormuz, die zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman liegt. Sie zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit. "Die USA werden keinen ausländischen und regionalen Mächten erlauben, die Freiheit der Schifffahrt durch Wasserwege im Nahen Osten zu gefährden", sagte Biden in seiner Rede am Samstag. Der freie Warenverkehr, darunter durch die Meerenge Bab al-Mandab und die Straße von Hormuz, seien ein "Lebenselixier".

Im Vorfeld seiner Reise nach Saudi-Arabien hatte Biden viel Kritik erhalten: Der US-Geheimdienst sieht den saudischen Kronprinzen in direkter Verantwortung für den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Nun betonte Biden in seiner Rede die Wichtigkeit offener Gesellschaften und der Meinungsfreiheit: Die Zukunft gehöre den Staaten, "deren Bürger ihre Anführer kritisieren können, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen", sagte der US-Präsident. "Ich habe im Laufe der Jahre viel Kritik bekommen. Es macht keinen Spaß, aber die Fähigkeit, offen zu sprechen und Ideen frei auszutauschen, ist das, was Innovationen freisetzt."