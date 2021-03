"Insgesamt waren wir mehr als ein Drittel des Jahres geschlossen. Somit konnten wir nur 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher begrüßen. In den Monaten, in denen wir offen hatten, fehlten die Touristen und Schulklassen als wichtige Besuchergruppen", berichtete Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

Normalerweise besuchen jährlich rund zwei Millionen Menschen den Tiergarten. Das Jahr 2019 sei mit 2,3 Millionen Besucherinnen und Besuchern besonders erfolgreich gewesen. Positiv hervorgehoben wurde, dass im Vorjahr trotz Pandemie rund 85.000 Jahreskarten verkauft worden seien.

Der Besucherrückgang im Vorjahr hat wenig überraschend auch finanzielle Auswirkungen. Denn mit 75 Prozent machen die Eintrittsgelder normalerweise den Großteil der Einnahmen aus. "2020 war für viele Betriebe ein hartes Jahr. Ein Zoo hat die zusätzliche Herausforderung, dass die Personal- und Betriebskosten trotz Schließung fast unverändert weiterlaufen. Die Tiere müssen versorgt und die Anlagen geheizt oder gekühlt werden", so Hering-Hagenbeck.

Im Moment dürften aufgrund der 20-Quadratmeter-Regel 1.500 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf das Tiergarten-Areal. Kostendeckend sei dies nicht. Doch trotz der negativen Umstände erinnerte der Direktor auch an schöne Momente de Vorjahres: "Eisbären-Mädchen Finja verließ erstmals die Wurfhöhle. Millaa Millaa, unser erstes Koala-Jungtier, wurde geboren. Nachwuchs gab es auch bei den Geparden, Robben und Kaiserschnurrbarttamarinen."