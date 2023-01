Bilanz Motorrad-Führerscheine im Vorjahr weiterhin sehr gefragt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

15 Prozent mehr erworbene Lizenzen als vor Coronakrise Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

2022 sind in Österreich ähnlich wie in den vergangenen fünf Jahren mehr als 90.000 Autoführerscheine erworben worden. Das berichtete die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Donnerstag. Motorrad-Führerscheine waren indes weiter deutlich mehr gefragt als vor Corona-Zeiten. "Das Interesse an einem Motorroller bzw. Motorrad-Schein liegt mit 17.000 Bike-Scheinen der Klasse A noch immer 15 Prozent über Vorkrisenniveau", erklärte Joachim Steininger, Obmann des Fachverbandes der Fahrschulen.