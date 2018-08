Gemeinsam mit dem Tochterbetrieb Sonnen Tourismus waren es nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl 46,1 Mio. Euro.

Der Zuwachs im Geschäftsjahr 2017/18 "zeigt, dass unsere Fans die hohe Qualität unserer Bio-Produkte wertschätzen", schreibt Firmengründer Johannes Gutmann am Donnerstag in einer Aussendung. Die Bio-Kräuter und Gewürze sind demnach inzwischen in mehr als 50 Ländern erhältlich. Die Sonnentor-Exportquote liegt bei 68 Prozent. Das Unternehmen zählt 320 Mitarbeiter in Österreich und 140 in Tschechien. Mittlerweile arbeiten etwa 300 Bio-Bauern mit Sonnentor zusammen. In Summe gibt es 30 Geschäfte in Österreich, Deutschland und Tschechien. 19 davon sind als Franchise geführt.

Großes Ziel des Waldviertler Bio-Kräuterhändlers für die kommenden Jahre ist es der Aussendung zufolge, die Verpackungen weiter zu optimieren. Aus diesem Grund sei auch die Stelle eines eigenen Verpackungsmanagers geschaffen worden. "Sonnentor setzt auf Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Anstelle von Plastik wird eine kompostierbare Folie aus Holzfaser verwendet. Bereits 96 Prozent unserer Verpackungen können recycelt werden", erklärte der diesbezügliche Experte im Unternehmen, Philipp Korntner.