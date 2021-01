Man wolle "proaktiv agieren", um Mitarbeiter und Haus bestmöglich zu schützen, sagte Intendant Aron Stiehl. "Das Produzieren auf ein ungewisses Ziel hin ist nicht nur wirtschaftlich sehr schwierig, sondern auch künstlerisch absolut unbefriedigend." Abgesagt sind damit unter anderem die Uraufführung von Salvatore Sciarrinos "Il canto s'attrista, perche?", Shakespeares Komödie "Was ihr wollt", Rossinis "Il barbiere di Siviglia" und zwei Konzerte des Kärntner Sinfonieorchesters.

Geplant war, den Spielbetrieb am 4. Februar mit der Uraufführung von Sciarrinos Oper wieder aufzunehmen. Ursprünglich hätte sie schon im März 2020 gespielt werden sollen. "Da dieses bedeutende Werk nun nicht vor Publikum gezeigt werden kann, wird es, wie angekündigt am 4. Februar 2021, allerdings ausschließlich vor Medienvertretern, uraufgeführt", hieß es nun. Der Radiosender Ö1 werde die Generalprobe aufzeichnen und voraussichtlich am 23. Februar senden. Weitere Aufführungstermine seien in Planung. Stiehl: "Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt um die Uraufführung dieser beeindruckenden Oper in Klagenfurt zu realisieren." Durch die Kooperation könne man das Kunstwerk auch in Zeiten von Corona dem Publikum zugänglich machen.

Ab 8. April werde man voraussichtlich "Was ihr wollt" statt Schnitzlers "Reigen" zeigen, danach steht "Il barbiere di Siviglia" am Programm. Das Geld für bereits gekaufte Tickets werde zurückerstattet, teilte das Theater mit.