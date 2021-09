Volkspartei will 300.000 Wähler erreichen .

Die ÖVP ist 44 Stunden vor der oberösterreichischen Landtagswahl noch einmal an die Öffentlichkeit gegangen und hat um Wählerstimmen geworben. In den letzten zwei Tagen vor dem Urnengang will die Volkspartei noch 300.000 Wählerkontakte herstellen und Unentschlossene zur Wahl bewegen. "Wir haben Großes vor", sagte Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Stelzer bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.