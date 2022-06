Lagerstände niedrig Bis zu 1.000 Blutkonserven pro Tag in Österreich benötigt

Lagerstände wegen Pandemie und Urlaubszeit "besorgniserregend niedrig"

B is zu 1.000 Blutkonserven werden pro Tag in Österreich benötigt. Das ist rund alle eineinhalb Minuten eine Konserve, rechnete das heimische Rote Kreuz (ÖRK) am Montag einen Tag vor dem Weltblutspendetag vor. Blutkonserven können rund um die Uhr von Spitälern angefordert werden. Rund 70 Prozent davon werden - etwa für Operationen - langfristig vorbestellt, 30 Prozent werden akut verabreicht. Die Lagerstände sind wegen Corona weiterhin "besorgniserregend niedrig", hieß es.