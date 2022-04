Zahlreiche Vermisste Bisher 253 Todesopfer bei Unwetter-Katastrophe in Südafrika

Zahlreiche Menschen noch vermisst Foto: APA/dpa

C haos, Verwüstung und immer mehr Tote: Nach den Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 253 Menschen seien wegen des Unwetters gestorben, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomagugu Simelane-Zulu, am Mittwoch. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden noch von 59 Toten gesprochen.