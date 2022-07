Dolomiten Bisher zehn Tote nach Gletscher-Lawine in Italien geborgen

N ach der Gletscher-Lawine in den Dolomiten am Sonntag sind bisher zehn Todesopfer geborgen worden. Die Rettungseinheiten fanden am Donnerstag die Leiche eines der beiden letzten Vermissten. Gesucht wird jetzt noch eine weitere Person, dabei handelt es sich um einen Italiener. Die Suchaktion wurde seit dem frühen Morgen unter Eis und Geröll fortgesetzt. Dabei wurden Leichenteile, Eispickel und Rucksäcke gefunden, teilten die Rettungseinheiten mit.