Bluttat Frau in Oberwaltersdorf getötet: Ehemann geständig

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tatort war ein Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf Foto: APA/THOMAS LENGER

N ach der Tötung einer 57-Jährigen Ende August in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) hat der 64-jährige Ehemann am Donnerstag die Bluttat gestanden.