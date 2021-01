„Das Opfer konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen noch nicht einvernommen werden“, sagt Polizeisprecher Heinz Holub am frühen Samstagabend zu NÖN.

Eine Bluttat ereignete sich am Samstagmorgen in der Landeshauptstadt. Tatort war eine Wohnung in einer Mehrparteienhausanlage im Rayon der Polizeiinspektion Linzerstraße. Näher wollte man den Tatort nicht nennen.

Ein 30-Jähriger soll seinen Mitbewohner, als dieser schlief, mit einem spitzen Gegenstand attackiert und im Hals- und Oberschenkenbereich schwer verletzt haben. Dann suchte er das Weite. „Dem Opfer gelang es noch, selbst die Rettungskräfte zu verständigen“, schildert Holub. Gegen 7.20 Uhr setzte die Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion das Stadtpolizeikommando über den Vorfall in Kenntnis. Sofort leiteten die Beamten eine Alarmfahndung ein.

„Der Verdächtige konnte rund 30 Minuten später im Süden der Stadt zu Fuß angetroffen und festgenommen werden“, sagt Holub. Die Mordermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernahmen die Amtshandlung.

„Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig“, so der Polizeisprecher. Daher stünde auch noch ein mögliches Motiv für die Tat aus. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete sowohl eine Blutuntersuchung am Beschuldigten, um eine etwaige Alkoholisierung oder einen Suchtmittelkonsum festzustellen, sowie dessen Einlieferung in die Justizanstalt St. Pölten an.

Der 35-Jährige erlitt durch den Angriff lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Hier wird er intensivmedizinisch betreut. Am Samstag war laut Auskunft der Landespolizeidirektion die Tatwaffe noch nicht sichergestellt