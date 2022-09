Bluttat Messerattacken in Kanada: Zweiter Mordverdächtiger gestorben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Verdächtiger war vor Polizei geflüchtet Foto: APA/dpa

D ie nach einer Serie von Messerangriffen mit zehn Toten in Kanada wegen Mordverdachts gesuchten Brüder sind tot. Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) nahm die Polizei den jüngeren der beiden Männer in der Nähe des Dorfes Rosthern in der Provinz Saskatchewan fest - und teilte dann wenige Stunden später mit, der 30-Jährige sei nach einem "medizinischen Notfall" im Krankenhaus gestorben. Vor der Festnahme hätten ihn mehrere Streifenwagen in seinem gestohlenen Fluchtauto verfolgt.