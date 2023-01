Bochum Eine Tote bei Hauseinsturz nach Explosion in Deutschland

Die Ursache für die heftige Explosion war zunächst unklar Foto: APA/dpa

B eim Einsturz eines Hauses in der deutschen Stadt Bochum ist eine Frau getötet worden. Retter fanden sie nach mehrstündiger Suche in den Trümmern. Bei der Leiche handle es sich vermutlich um die 61-jährige Hauseigentümerin, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Das Mehrfamilienhaus war am Dienstagabend wohl nach einer Explosion komplett eingestürzt.