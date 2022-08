Fußball Bologna hofft auf Arnautovic-Verbleib

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Laut den Clubchefs soll Arnautovic noch länger im Bologna-Dress jubeln Foto: APA/AFP

D er FC Bologna will den von Manchester United und Juventus Turin umworbenen Marko Arnautovic nicht abgeben. Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic ist überzeugt, dass der ÖFB-Teamspieler trotz des Angebots von Manchester United in Bologna bleiben wird. Der Serbe zeigte am Montagabend am Rande des Cupspiels aber auch Verständnis, sollte Arnautovic der Strahlkraft Uniteds erliegen. In Manchester werden angesichts der Transferspekulationen um den Wiener aber auch Köpfe geschüttelt.