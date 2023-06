Radsport Auch Konrad neben Haller für Bora bei Tour de France

Patrick Konrad ist heuer wieder bei der Tour de France dabei/Archiv Foto: APA/dpa

N eben Marco Haller wird auch Patrick Konrad bei der Tour de France für den Bora-Rennstall in die Pedale treten. Das Team gab am Montag bekannt, dass der noch offene achte Startplatz an den Ebreichsdorfer geht. Die 110. Auflage des Traditions-Etappen-Rennens start am Samstag in Bilbao.