Tirol Brand eines Bauernhofs führt zu Großeinsatz in Tirol

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

200 Feuerwehrleute im Einsatz Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

E in Brand in einem Bauernhof in Zell am Ziller (Bezirk Schwaz) hat am Mittwochabend in Tirol zu einem Großeinsatz von Feuerwehren geführt. Das Feuer war im Wirtschaftsgebäude ausgebrochen, ein Übergreifen der Flammen auf das angeschlossene Wohnhaus konnte laut Polizei nicht verhindert werden. Bewohner des Hauses sowie Gäste mussten in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wurde bei der Flucht am Fuß verletzt, sechs Tiere - vier Schweine und zwei Hasen - verendeten.