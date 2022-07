Großeinsatz Brand in Schule in der Stadt Salzburg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Brand brach in der Handelsakademie 1 im Dachbereich aus Foto: APA

E in Großbrand auf dem Dach der Handelsakademie 1 in der Stadt Salzburg hat am Montag seit den Mittagsstunden die Feuerwehr auf Trab gehalten. Das Feuer war kurz vor 12.00 Uhr ausgebrochen und griff auch auf das zweite Obergeschoß über. Rund vier Stunden nach der Alarmierung standen immer noch über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. "Es handelt sich um einen Vollbrand auf einer 1.100 Quadratmeter großen Bitumenfläche", sagte Einsatzleiter Branddirektor Reinhold Ortler zur APA.