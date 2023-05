Brandstiftung Prozess um abgefackelten Supermarkt in Wien

Männer sollen mit gestohlenem Auto in Supermarkt gefahren sein Foto: APA/BARBARA BUCHEGGER

F ür den aberwitzigen Versuch, einen im Foyer eines Supermarktes angebrachten Bankomaten zu knacken, müssen sich am Dienstag drei Männer am Wiener Landesgericht verantworten. Die Männer sollen in der Nacht auf den 22. Oktober in Floridsdorf mit einem gestohlenen Auto in das Geschäft gerast sein. Weil der Bankomat nicht aus der Verankerung gerissen werden konnte, sollen die drei den Pkw angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Das Geschäft brannte ab.