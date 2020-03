Das Feuer war am Donnerstag gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Fünf Gebäude - das Wohnhaus, ein großer Stall, eine Garage und zwei kleinere Nebengebäude - standen in Flammen. Die Bewohner, das Landwirteehepaar, wurden von der Feuerwehr gerettet, der Weg ins Freie war bereits durch das Feuer versperrt gewesen. Weder sie noch die Tiere am Hof wurden verletzt, der Schaden wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Laut Feuerwehr hatte es in den vergangenen Jahren in der Umgebung bereits vier Mal gebrannt.