Brandstiftungsverdacht Kärntnerin wegen versuchten Mordes vor Gericht

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zu dem Brand war es im August in Villach gekommen Foto: APA/HFW VILLACH

E ine 30-Jährige muss sich kommende Woche wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihr wird vorgeworfen, einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Villach gelegt zu haben, bei dem ihr Mann und ihre vier Kinder sterben hätten sollen.