Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bisher 8.536 mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 125.218 Infizierte wurden inzwischen registriert. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten liegt Brasilien in absoluten Zahlen damit nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder weltweit. Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen. Allerdings ist Brasilien mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika.

Positiv auf das Virus getestet wurde auch der Sprecher von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, wie das Präsidialamt mitteilte. Sprecher Otavio do Rego Barros befinde sich derzeit zu Hause und habe keine Coronavirus-Symptome, hieß es.