Brennsteiner beim Weltcup-Triumph von Odermatt Dritter

Patrick Feurstein wurde 21., Marco Schwarz belegte den 24. Platz. Dieses ÖSV-Quartett plus der im ersten Durchgang ausgeschiedene Raphael Haaser wird auch beim Weltcup-Finale in Courchevel und Meribel im Riesentorlauf dabei sein.

"Der zweite war ein wilder Ritt, es war alles sehr am Limit, das kann so oder so ausgehen, ich bin sehr glücklich. Marco dominiert die Saison nach Belieben, cool dass wir ihn gebogen haben. Henrik fährt auch wieder sehr strak. Es freut mich, mit zwei so Großen am Podium zu stehen", sagte Brennsteiner im ersten ORF-TV-Interview.