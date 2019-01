Der Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, warnte am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens: "Noch nie war das Risiko eines No Deals so groß."

"Solange wir keinen Ausgang für die britische Sackgasse gefunden haben, sind wir nicht in der Lage weiterzumachen", sagte Barnier. Deshalb müssten jetzt die weiteren Etappen von der britischer Regierung dargelegt werden. "Zum jetzigen Zeitpunkt kann kein einziges Szenario ausgeschlossen werden. Das ist auch wahr für den No Deal, den ungeregelten Austritt."

Die EU sei weiter entschlossen, ein solches Szenario zu vermeiden. Barnier verteidigte das im britischen Unterhaus gescheiterte EU-Austrittsabkommen, das er federführend für die EU ausverhandelte. Das Abkommen sei "der beste mögliche Kompromiss". Die britische Regierung solle nun sagen, "wie man am 29. März geordnet austritt", forderte Barnier.

Der EU-Chefverhandler bedauerte das Ergebnis der Abstimmung im britischen Parlament vom Dienstagabend. Die Notfalllösung für Irland hinsichtlich der Grenze zum britischen Nordirland (Backstop) müsse glaubwürdig bleiben, betonte der Franzose. Die einzige Rechtsgrundlage dafür sei das Austrittsabkommen. Dessen Ratifizierung sei eine Vorbedingung für gegenseitiges Vertrauen.

Eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens sei "keine Option", sagte die amtierende EU-Ratsvorsitzende und rumänische Europa-Staatssekretärin Melania Ciot in Straßburg. Das Ergebnis mache "einen ordentlichen Austritt des Vereinigten Königreichs unwahrscheinlicher". Die EU werde indes die Ratifizierung des Brexit-Abkommens vorantreiben. Die Vorbereitungen für einen No Deal werden zugleich aber nun mehr Raum für die EU einnehmen.

Man müsse nun die nächsten Entscheidungen in Großbritannien abwarten, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans. "Aber wir haben auch die Pflicht, uns auf jedes mögliche Szenario vorzubereiten." Selbst mit Vertrag hätte der für den 29. März geplante britische EU-Austritt weitreichende Folgen. "Der Brexit richtet Schaden an, er schadet Großbritannien, er schadet der Europäischen Union. Wir als Politiker haben die Verpflichtung, diesen Schaden auf das mögliche Minimum zu begrenzen." "Noch sind wir nicht bei einem No Deal angekommen", meinte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani.

Frankreich forcierte die Idee der Verschiebung des Brexit. Eine Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens über den 29. März 2019 hinaus sei "rechtlich und technisch möglich", wenn die britische Regierung sie beantrage, sagte Frankreichs Europa-Ministerin Nathalie Loiseau am Mittwoch dem Radio France Inter. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Verschiebung aber nur hypothetisch, zumal weder die britische Premierministerin Theresa May noch jemand aus deren Umfeld dies bisher jemals gefordert habe, fügte Loiseau hinzu.

Bisher hat Großbritannien aber keine Anfrage an die EU zwecks Verschiebung des Austrittsdatums gestellt. Ein Kommissionssprecher erklärte am Mittwoch in Brüssel, sollte dies erfolgen, liege es in der Hand der 27 EU-Staaten, dies einstimmig zu entscheiden.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete das Nein des britischen Unterhauses zum Brexit-Vertrag als "bedauerlich" und betonte seine Hoffnung für die Möglichkeit eines Verbleibs Großbritanniens in der EU. Er hoffe, dass "die Tür für 'remain' noch offen ist", die Entscheidung liege aber in den Händen der Briten, erklärte er am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Ausstiegs - ohne Vereinbarung - sei allerdings durch das gestrige Votum gestiegen, erklärte Van der Bellen. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssten sich nun ernsthaft auf ein solches Szenario vorbereiten. "Schwierigkeiten werden unvermeidlich sein, aber handhabbar bleiben", so der Präsident. Am dringendsten sei es nun, den Österreichern im Vereinigten Königreich, den Briten in Österreich und Unternehmen "Klarheit und Sicherheit" zu geben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) würde den Briten wenn nötig Zeit lassen, damit es nicht zu einem übereilten EU-Ausstieg kommt. Zwar sei das Brexit-Abkommen nach dessen Ablehnung durch das britische Parlament nicht nachverhandelbar, betonte er am Mittwoch nach dem Ministerrat. Allerdings könnten in einer notwendigen Erklärung mit der EU noch Details geklärt werden. "Der Wunsch muss aber von Großbritannien kommen", so Kurz.

Die Europäische Union habe sich nichts vorzuwerfen, das abgelehnte Austrittsabkommen sei sehr fair gewesen. Dennoch stellte Kurz grundsätzlich klar: "Die Hand bleibt weiter ausgestreckt." Ziel sei es, einen ungeordneten Ausstieg zu verhindern.

Man erwarte sich nun Klarheit vonseiten der Briten, welches Szenario sie sich wünschen, sagte der Bundeskanzler. "Klar ist, dass das Austritts-Abkommen nicht neu verhandelt wird." Österreich sei für jeden erdenklichen Fall gerüstet, die Vorbereitungen dafür in der Regierung liefen schon seit geraumer Zeit. Federführend sei dabei etwa Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) gewesen, Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) erwähnte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ).

Eine Herausforderung für die österreichische Regierung wird die Schließung der durch den Brexit entstehenden gesetzlichen Lücken sein. Ein Teil einer Sammelgesetznovelle sei eben in Begutachtung gegangen, berichtete Blümel. Zudem sei am Dienstag eine Website online gegangen, die betroffene Bürger über die Auswirkungen des Brexit informiert.

Die Europaabgeordneten machten in ihrer Debatte in Straßburg mehrheitlich die britische Regierung für das Chaos um den Brexit verantwortlich. Sie forderten Klarheit von London und gaben dem EU-Chefunterhändler Barnier ihre Rückendeckung. "27 EU-Länder sind einig, in Großbritannien ist nichts einig", sagte der deutsche Abgeordnete Elmar Brok (CDU). "Ich sehe kaum noch Spielraum", sagte EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU). "Wenn die Briten Neuverhandlungen wünschen, haben wir auch das Recht, mit neuen Forderungen zu kommen."

Der Liberalen-Franktionschef Guy Verhofstadt zeigte sich von dem Londoner Abstimmungsergebnis nicht überrascht. "Der Brexit begann als Zickenkrieg in der Tory-Partei, er ist heute ein existenzielles Problem Großbritanniens geworden." Die EU wolle nun alles tun, um die Rechte ihrer Bürger in Großbritannien zu schützen. Verhofstadt warnte, Großbritannien nicht zu weit entgegenkommen. Europa müsse nun aufpassen, um nicht den politischen Grabenkampf aus Großbritannien zu übernehmen. "Auch wenn das Königreich mehr Zeit braucht, wäre es ein schlechte Idee, den Austritt auf ein Datum nach der Wahl zum Europaparlament zu verschieben." Denn damit wüssten Firmen und Bürger weiter nicht, wie es weitergehe.

Grünen-Chef Philippe Lamberts plädierte für ein zweites Referendum und verteidigte das niedergestimmte Austrittsabkommen als "einzig mögliches Ergebnis".

Auch der Wortführer der Brexit-Bewegung und frühere Chef der EU-Austrittspartei UKIP, Nigel Farage, machte Premierministerin Theresa May für das Debakel verantwortlich. Das von ihrer Regierung ausverhandelte Austrittsabkommen mit der EU sei "ein Erpresserdokument". Farage warnte vor einem zweiten Referendum: "Wenn Sie uns zu einer zweiten Volksabstimmung zwingen, werden wir eine noch größere Mehrheit finden."

Die britische Abgeordnete Janice Atkinson, die für UKIP ins Europaparlament einzog, später aber von der Partei ausgeschlossen wurde, sagte in Anklang an einen Wahlkampfslogan von US-Präsident Donald Trump an die Adresse der EU: "Wir brauchen euch nicht. Lasst uns gehen und Großbritannien wieder großartig machen."

Der Tory-Abgeordnete und Fraktionschef der Europäischen Konservativen und Reformer, Syed Kamall, sagte, die Gegner des Brexit-Abkommens befürchteten, auf ewig in einer Zollunion mit der EU zu bleiben. Der andere Grund für das mehrheitliche Nein des britischen Unterhauses sei, dass die Labour-Opposition die Regierung stürzen wolle.

Schuld an der Krise in Großbritannien haben nach Ansicht des Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament und Vizepräsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) auch Demagogen, die die Wähler 2016 "auf die Bäume getrieben" hätten. Jetzt sieht McAllister das britische Parlament in der Pflicht, sich "aus dem intellektuellen Patt zu befreien", sonst drohe der ungeordnete "No Deal"-Brexit. Dabei hält er eine Fristverlängerung für die wahrscheinlichste Variante. Es müsse jedoch noch vor der Europawahl im Mai Klarheit darüber geben, ob die Briten in der EU bleiben wollen oder nicht. Substanzielle Änderungen des Brexit-Vertrags hält aber auch er nach "17 Monaten harter, diplomatischer Verhandlungen" für ausgeschlossen.

Nach dem Scheitern des Brexit-Vertrags im britischen Parlament werden die Rufe nach einem zweiten Referendum über einen EU-Austritt lauter. 71 Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei unterzeichneten am Mittwoch einen Brief, in dem sie eine weitere Volksabstimmung forderten mit der Option, die Brexit-Entscheidung rückgängig zu machen. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon sagte, ein zweites Referendum sei "sie einzige glaubwürdige Option".

Eine knappe Mehrheit der Briten will trotz des Brexit-Schlamassels an der Regierung von Premierministerin Theresa May festhalten. 53 Prozent sind einer Umfrage zufolge dagegen, dass die von der nordirischen DUP gestützte Regierung der Konservativen gestürzt wird, 38 Prozent sind dafür. Sechs von zehn Briten (61 Prozent) sind inzwischen aber davon überzeugt, dass Großbritannien in einer handfesten Krise steckt, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts Sky Data bei 1.203 Personen ergab.