May kam am Nachmittag in belgischen Hauptstadt an, um EU-Ratspräsident Donald Tusk zu treffen.

Danach ist am Abend (19.15 Uhr) eine Zusammenkunft mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, vorgesehen.

May hatte am Montag eine für Dienstag geplante Abstimmung über den von ihrer Regierung mit der EU ausverhandelten Brexit-Vertrag im Unterhaus vorschoben. Ihr zufolge wäre er "mit einer beträchtlichen Mehrheit abgelehnt worden". Mays Ziel sind nun "weitere Zusicherungen" der EU mit Blick auf die Nordirland-Lösung, die bei vielen Abgeordneten im Unterhaus auf Ablehnung stößt. Tusk hat wegen der Ratifizierungsprobleme ein Sondertreffen zum Brexit beim EU-Gipfel am Donnerstag angesetzt.

Beide Seiten wollen nach dem Brexit eine "harte Grenze" mit wiedereingeführten Kontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermeiden. Falls sich beide Seiten auf keine Lösung einigen können, würde nach dem Austrittsvertrag eine Auffanglösung in Kraft treten. Bei diesem sogenannten Backstop würde das gesamte Vereinigte Königreich zeitlich unbefristet in einer Zollunion mit der EU bleiben.

Juncker lehnte am Vormittag im Europaparlament "Neuverhandlungen" des Brexit-Abkommens ab. Er zeigte sich aber zu "Klarstellungen" mit Blick auf den Backstop bereit. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach einem Treffen mit May am Nachmittag in Berlin, sie sehe mit Blick auf das Austrittsabkommen "keine Änderungsmöglichkeiten".