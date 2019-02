May und Juncker begrüßten einander per Handschlag, ohne auf Fragen von Reportern nach einem "Plan B" einzugehen. Das britische Parlament hat den mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag im Jänner abgelehnt. May will Änderungen bei der Backstop-Auffanglösung erreichen, die eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland garantieren soll, Großbritannien aber an die Zollunion mit der EU bindet. Die EU lehnt Neuverhandlungen des Abkommens ab.

Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn stellte May unterdessen Bedingungen für eine Unterstützung im Brexit-Streit. Die Labour Party werde den Brexit-Kurs der Regierung unterstützen, wenn May fünf rechtlich bindende Bekenntnisse in der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit der EU verankere, schrieb Corbyn in einem am Mittwochabend veröffentlichten Brief.

May solle eine dauerhafte Zollunion mit der EU zusagen, die auch ein Mitspracherecht in künftigen Handelsabkommen sichere. Darüber hinaus müsse es eine enge Anbindung an den EU-Binnenmarkt geben. Corbyn forderte außerdem eine dynamische Angleichung bei Rechten und Schutzmechanismen, wie zum Beispiel eine Zusage, die Arbeitnehmerrechte auf EU-Niveau zu halte. Des Weiteren verlangt er Vereinbarungen über künftige Sicherheitsabmachungen, einschließlich dem weitere Zugang zum europäischen Haftbefehl. Einige EU-Befürworter innerhalb der Labour Party kritisierten Corbyns Brief. Sie waren der Ansicht, das Schreiben widerspreche der Haltung der Partei zum Brexit.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon und ihr walisischer Amtskollege Mark Drakeford riefen die britische Regierung zu einem klaren Bekenntnis gegen einen No-Deal-Brexit auf. May müsse diese Option ein für alle Mal verwerfen und auch darauf hinarbeiten, den 29. März als Datum für den geplanten EU-Austritt Großbritanniens fallenzulassen, teilten die beiden mit.