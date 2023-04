Brief an EU-Kommission Grüne Minister warnen vor Risiken bei Neuer Gentechnik

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Umweltministerin Gewessler warnt vor Neuer Gentechnik Foto: APA/BKA

U mweltministerin Leonore Gewessler und der für Verbraucherschutz zuständige Minister Johannes Rauch haben vor Risiken der Neuen Gentechnik gewarnt. In einem Brief an die EU-Kommission fordern die beiden grünen Politiker "eine Sicherheitsprüfung für gentechnisch veränderte Produkte und die Beibehaltung der Kennzeichnungspflicht", wie das Ministerium von Rauch am Mittwoch mitteilte. Die EU-Kommission will ihre Pläne zur Neuen Gentechnik am 7. Juni vorlegen.