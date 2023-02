Explosion Britischer Chemiekonzern bei der Explosion in Beirut haftbar

Explosion in Beirut: Londoner Gericht verurteilte Chemiekonzern Foto: APA/dpa

E rstmals nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut vor zweieinhalb Jahren hat ein Gericht ein Urteil in dem Fall erlassen und Schuldige benannt. Der High Court in London entschied, dass ein Chemiekonzern Haftung für die Opfer übernehmen muss, wie Libanons Anwaltskammer am Donnerstag mitteilte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Firma namens Savaro mit Sitz in Großbritannien große Mengen Ammoniumnitrat in das Mittelmeerland geliefert hat.