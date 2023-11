Gesundheit Broschüre erklärt sichere Anwendung alter Hausmittel

Bei leichteren Beschwerden können sanfte Alternativen helfen Foto: APA

Werbung

T ee, fiebersenkende Wickel und Inhalationen sind altbewährte Hausmittel gegen kleinere Beschwerden. Helfen tun sie aber nur, wenn man sie gezielt anwendet, richtig dosiert und ihre Wirkung kennt. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will das Bewusstsein fördern, was man mit sanften Alternativen selbst für seine Gesundheit tun und wie man Heilungsprozesse fördern kann. Gemeinsam mit der Apothekerkammer widmet sie dem Thema eine eigene Kampagne, hieß es am Dienstag.