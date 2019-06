Der 31-jährige österreichische Staatsbürger hatte in den vergangenen zwei Jahren von einer Lagerhalle in Brunn am Gebirge ausgehend rund 7,5 Kilogramm Kokain an verschiedene Abnehmer verkauft. Der Straßenverkaufswert beläuft sich dabei auf rund 50.000 Euro.

Im Zuge der Durchsuchung der Lagerhalle konnten Drogen „aller Art“ (Heroin, Marihuana, LSD, Pilze, Ecstasy, Tabletten usw.) und rund 2.000 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Auch für den Transport von Kokain typisch präparierte Getränkedosen befanden sich im Pkw des Mannes. Eine Vielzahl an Abnehmern konnte bereits ausgeforscht werden, das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen.