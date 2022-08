Tragischer Unfall Bub nach Roller-Kollison mit Pkw in der Steiermark gestorben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zwei 13-jährige Buben auf schmaler Gemeindestraße verunfallt Foto: APA/THEMENBILD

E in 13-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Montag bei der Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden und in der Nacht auf Dienstag im Spital gestorben. Der Bub war zusammen mit einem gleichaltrigen Radfahrer in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf einer schmalen Gemeindestraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die Kinder dürften nebeneinander gefahren sein und die 78-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen, hieß es seitens der Polizei.