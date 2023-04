Unfälle Bub stürzte in Vorarlberg von Sessellift auf Piste ab

Der Bub stürzte über sechs Meter in die Tiefe. Foto: APA/THEMENBILD

E in 13-jähriger Bub ist am Dienstag in einem Skigebiet in der Vorarlberger Talschaft Montafon über sechs Meter von einem Sessellift auf die Piste abgestürzt. Während der Fahrt mit dem Lift nahm er einen Ski von der Auflage und ließ ihn baumeln. In weiterer Folge rutschte der Bub immer weiter ab und schließlich unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Sicherungsbügel durch. Beim Aufprall auf die Piste zog er sich Verletzungen an beiden Beinen zu.