Der Mann war Anfang Februar in U-Haft genommen worden. Die ÖVP hatte sofort nach Bekanntwerden des Missbrauchsverdachts reagiert und den vormaligen Stadtrat aus der Partei ausgeschlossen.

Wie die Staatsanwältin ausführte, hatte der Beschuldigte bereits in jungen Jahren begonnen, seine Freizeit mit Kindern und Jugendlichen zu verbringen. Man spielte zusammen Fußball, ging ins Freibad und Kino, er lud sie in seine Wohnung. Seit 2005 sollen dort Buben und Burschen im Alter von sieben bis 17 Jahren ein- und ausgegangen sein. Sie spielten mit der Playstation, schauten fern und übernachteten teilweise sogar in der Wohnung. Seit damals gab es wiederholt Anzeigen von Nachbarn, die sich durch den Lärm oder das Rauchen auf dem Balkon gestört gefühlt hatten.

Laut Anklageschrift holte der Beschuldigte einige der Kids regelmäßig mit dem Auto von der Schule ab - teilweise ohne Einverständnis der Eltern, weshalb es zu mehreren Polizeieinsätzen in seiner Wohnung kam. Der Umgang des Beschuldigten mit den Minderjährigen sei "sehr ungezwungen und locker" gewesen: Er sei nackt durch die Wohnung gegangen, habe mit ihnen zum Spaß gerauft und sie massiert. Mehrere sexuelle Übergriffe habe der Mann als "unabsichtliche Berührungen" im Zuge dieser Spielchen getarnt, so die Anklägerin. Weitere geschlechtliche Handlungen seien zurückgewiesen worden, etwa indem seine Hand weggeschoben wurde.

Massiv belastet wurde der Beschuldigte Ende Jänner 2018 von einem heute 15-Jährigen. Dieser war neun, als es im Sommer 2012 zum ersten Missbrauch kam - laut Anklage beginnend mit Entkleiden und Onanie über Oral- bis zum erzwungenen Analverkehr. Der Bub war zuvor seit 2011 zwei- bis drei Mal die Woche zu Besuch gewesen - und allein mit dem Angeklagten in der Wohnung, als dieser "Doktor-Spiele" vorschlug und ihn ins Schlafzimmer trug.

Der Bub habe niemandem von den - in großen zeitlichen Abständen passierenden - Übergriffen erzählt, weil er Angst hatte, dass ihm keiner glauben würde, hieß es in der Anklage. Nur seinem besten Freund vertraute er einmal an, dass ihn der Beschuldigte angegriffen habe, ging aber - so wie seine Freunde - weiter regelmäßig in die Wohnung und verbrachte im Juni 2017 zwei Wochen lang fast jede Nacht beim Beschuldigten. Dann kam es laut Anklage zum letzten massiven Vorfall. Der 14-Jährige begann, gegen seine Umgebung aufzubegehren, seine Schulnoten verschlechterten sich, er wurde aggressiv und beging Diebstähle. Als er im September nach der Schule erneut nicht nach Hause kam, wandten sich seine Eltern an die Behörden. Da ihr Sohn jedoch keine belastenden Angaben machte, wurde der Angeklagte lediglich ermahnt.

Am 25. Jänner 2018 wurde der 14-Jährige wegen diverser Diebstähle in der NMS (Neue Mittelschule) einvernommen. Dabei entdeckten die Beamten auf seinem Mobiltelefon eine Nachricht an den Beschuldigten mit der Drohung, "zur Polizei zu gehen und alles, aber wirklich alles zu sagen". Danach befragt, habe der Jugendliche zunächst ausweichend geantwortet, dann aber die Übergriffe geschildert.

Für Verteidiger stand Aussage gegen Aussage

"Es steht Aussage gegen Aussage", betonte Verteidiger Roland Friis im Hinblick auf den Hauptbelastungszeugen. Laut seinem Mandanten würden die Vorwürfe so nicht stimmen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Angaben eines Teenagers - von dem die eigene Mutter gesagt habe, er hätte ständig gelogen, seit er acht war - mehr wiegen sollten.

"Richtig" an den Ausführungen der Staatsanwältin sei, dass sich der Angeklagte für Kinder und Jugendliche engagierte, mit ihnen u.a. Aufgaben machte und Fußball spielte. Er habe jedoch nicht gewusst, dass manche Eltern mit dem Aufenthalt ihrer Söhne in der Wohnung nicht einverstanden waren, führte Friis aus und räumte ein, dass es den Nachbarn wohl manchmal zu laut geworden sei. Dass sein Mandant nackt durch die Räume ging, sei aber eine Übertreibung, sondern allenfalls passiert, wenn dieser aus der Dusche zum Telefon lief.

"Richtig" sei auch, dass der 14-Jährige "schwierig" geworden sei. Der Verteidiger warf die Frage auf, warum denn ein Missbrauchter durch Jahre hindurch weiterhin freiwillig regelmäßig dorthin gehen sollte. Vielmehr habe der Bursch zu keinem Zeitpunkt Angst vor dem Angeklagten gehabt und wollte sogar dauerhaft bei ihm einziehen. Als ihm das verwehrt wurde, sei der Jugendliche wütend gewesen. In der Drohung per SMS, der Polizei alles zu sagen, sei es um andere Dinge gegangen - wie etwa, dass der Angeklagte im Auto mehr Personen transportiert hatte als erlaubt. Als die Polizei dann an den Aussagen des Burschen in Richtung Missbrauch interessiert war, seien damit die ursprünglichen Vorwürfe gegen den 14-Jährigen vom Tisch gewesen.

Der HTL-Absolvent mit abgeschlossenem Studium, Computerfachmann, war nach eigenen Angaben selbstständig u.a. als Berater tätig. Seit 2005 hielten sich regelmäßig Burschen - in Gruppen von drei bis fünf - in seiner Genossenschaftswohnung auf, in verschwindender Zahl waren Mädchen dabei.

Auf die Richterfrage, was denn den Reiz ausmache, als Erwachsener permanent mit Jugendlichen "abzuhängen", meinte der Angeklagte, er helfe Menschen gern und es mache ihm Freude, Jugendliche auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Er sei überzeugt, dass das positive Auswirkungen habe. Es sei zugegangen wie in einem Jugendzentrum: es wurde Computer gespielt, getratscht, auch geraucht und gegessen. "Wenn man Ihnen so zuhört: Sie sind ja die Güte in Person, opfern ihr ganzes Leben für die Jugendlichen", meinte der Richter.

Der Angeklagte wies zurück, am Sportplatz gezielt Buben kennengelernt zu haben. "Die Jugendlichen wollten zu mir kommen", betonte er und dementierte jegliche sexuelle Komponente etwa bei den "Kampfspielen". Der Richter fragte sich "vorurteilsfrei", was einen über 30-Jährigen an Raufereien mit Minderjährigen interessiere, und der beisitzende Richter bezweifelte das Fehlen einer sexuellen Komponente, wenn man "einen Burschen auf den Schoß zieht". Von seiner Homosexualität, die er mit erwachsenen Partnern lebe, habe er mit Sicherheit niemandem erzählt, beteuerte der Beschuldigte. Warum ihn der heute 15-Jährige derart belaste, wisse er nicht bzw. vermutete als Grund, dass der Bursch nicht zu ihm ziehen durfte.