Schwimmen Bucher über 100 m Delfin als Sechster ins WM-Finale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Simon Bucher mit Chance auf das dritte OSV-Finale in Melbourne/Archiv Foto: APA/AFP

D er Tiroler Simon Bucher hat am Samstag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne über 100 m Delfin das Finalticket gelöst. Der 22-Jährige schlug nach Vorlaufrang acht (50,06 Sek.) im Semifinale als Sechstbester an. In 49,72 blieb Bucher 0,02 Sek. über seinem nationalen Rekord. In der Medaillenentscheidung am Sonntag (9.42 Uhr MEZ) scheinen für den Langbahn-WM-Sechsten die Podestränge aber außer Reichweite zu sein. Im Semifinale fehlten ihm 0,65 Sek. auf Rang drei.