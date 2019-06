Keine weiteren Opfer im Schiffswrack entdeckt .

Im Wrack der aus der Budapester Donau gehobenen "Nixe" sind laut Polizeibericht keine weiteren Opfer der Schiffskatastrophe entdeckt worden. Das Ausflugsboot, das nach einem Zusammenstoß mit dem Hotel-Schiff "Sigyn" am 29. Mai mit 33 südkoreanischen Touristen und zwei Besatzungsmitgliedern an Bord gesunken war, war am Dienstag mittels eines Schiffskranes an die Oberfläche befördert worden.