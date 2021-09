Papst Franziskus zu Besuch in Ungarn eingetroffen .

Papst Franziskus ist auf seiner 34. internationalen Reise in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekommen. Die Maschine mit der Vatikan-Delegation und 78 Journalisten landete Sonntagfrüh gegen 7.45 Uhr in der ungarischen Hauptstadt. Der Anlass für Franziskus' Besuch ist die Abschlussmesse zum 52. internationalen Eucharistischen Kongress, der in Budapest tagt. Aus allen Teilen der Welt sind Vertreter der katholischen Kirche zusammengekommen.