Nationalrat Budget-Debatte im Nationalrat

Nationalrat debattiert Brunners Entwurf für den Bundeshaushalt Foto: APA/ROBERT JAEGER

Werbung

D er Nationalrat diskutiert am Donnerstag in einer Ersten Lesung den tags zuvor von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der Budgetrede vorgestellten Entwurf für den Bundeshaushalt, ehe dieser zur weiteren Behandlung in den zuständigen Ausschuss wandert. Beschlossen werden soll am Donnerstag unter anderem eine Möglichkeit zur Aberkennung von Ehrenzeichen.