18-Jähriger festgenommen Buffalo-Schütze offenbar mit psychischen Problemen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zehn Tote bei Schüssen in Geschäft in Buffalo Foto: APA/dpa

D er 18-Jährige, der in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo zehn Menschen getötet haben soll, war laut Polizei im vergangenen Juni wegen möglicher psychischer Probleme bei einem Beratungsgespräch. Zuvor habe er in seiner Klasse eine "generelle Drohung" ausgesprochen, sagte Ermittler Joseph Gramaglia am Sonntag in Buffalo. In dem Gespräch habe er aber keine Auffälligkeiten gezeigt, die zu weiteren Schritten geführt hätten, hieß es weiter.