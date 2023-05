Bundesheer und Feuerwehr planen noch stärkere Zusammenarbeit

Um der Bevölkerung bei Unwetter, Stürmen, Hochwasser, Waldbränden und Hagel gemeinsam beistehen zu können, will man Synergien nutzen und sich entsprechend gemeinsam vorbereiten, kündigte Tanner an. Zu den zehn Punkten der Absichtserklärung gehört etwa das Vorhaben, Feuerwehrleute während ihres Grundwehrdienstes bevorzugt bei den Pionieren oder der ABC-Abwehrschule einzusetzen. Zudem sollen sie die Möglichkeit erhalten, dort den C-Führerschein (Lkw) zu erwerben. Und die Feuerwehren dürfen in Zukunft die Truppenübungsplätze für ihre Übungen nutzen.