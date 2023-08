Bundesjugendvertretung sieht junge Menschen vergessen

Gerade im Vorfeld der Europa- und Nationalratswahl 2024 sei das sinkende Vertrauen von Jugendlichen in die Politik problematisch. "Wir sehen hier die Gefahr sinkender Wahlbeteiligung", unterstrich Co-Vorsitzender Julian Christian in einer Aussendung. Der Jugendauswertung des Demokratiemonitors 2022 zufolge würden etwa weniger als die Hälfte der Befragten dem Parlament oder der Bundesregierung vertrauen. "Fast neun von zehn Jugendlichen fühlen sich nicht gut vertreten" verwies Ansari auch auf die jüngste Ö3-Jugendumfrage.

Die Teuerung stelle junge Menschen wegen ihres meist geringem Einkommens derzeit vor große Herausforderungen. "Preissteigerungen bei Mieten, Energiekosten und Lebensmittel wirken sich bei ihnen besonders stark aus", betonte Rihab Toumi, ebenfalls aus dem Vorsitzteam. Vor allem beim Wohnen verschärfe sich aktuell die Situation. Jugendliche würden oft erst seit kurzem in einem Mietverhältnis stehen und hätten deshalb teure Mietverträge, so Ansari. Die BJV forderte daher ein Wohnungspaket, das neben dem erleichterten Zugang von Wohnbeihilfe für Wohngemeinschaften auch Mietvergünstigungen für Erstwohnungen sowie ein Kontingent für Erstwohnungen bei neuen Wohnungsbauten beinhaltet.

Jugendliche würden generell "in einer besonders krisenhaften Zeit" aufwachsen, verwies Toumi auf die Klimakrise, Pandemie, Krieg und Teuerung: "All das hinterlässt Spuren bei der psychischen Gesundheit junger Menschen." Zur Unterstützung von Jugendlichen brauche es der BJV zufolge den österreichweiten Ausbau von Kassenversorgung für Psychotherapie, Psychiatrie und psychologischer Unterstützung an Schulen.

Außerdem belaste junge Menschen die Klimapolitik "ohne wirksames Klimaschutzgesetz" und die aktuellen Debatten rund um das Pensionssystem, hieß es in einer Presseaussendung der BJV. Gerade beim Thema Klimaschutz zeige sich laut Ansari, dass Jugendliche mitgestalten wollen: "Junge Menschen gehen seit Jahren auf die Straße für ein neues Klimaschutzgesetz. Sie sind laut und fordern Maßnahmen." Die Politik müsse anfangen, Jugendlichen Gehör zu schenken, betonte er.