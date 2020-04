Der Profi aus dem Team Felbermayr Wels tritt neben seinem Training in Graz auch für das Wohl anderer in die Pedale. "Einige Stunden pro Woche versorge ich ältere Menschen, die nicht außer Haus gehen können, mit Lebensmitteln und Medikamenten oder liefere Laborproben in Krankenhäuser", wird der 28-jährige Steirer in einer Presseaussendung zitiert. "In dieser Ausnahmesituation ist es mir wichtig, zusammenzuhalten und Menschen zu helfen, die auf Unterstützung angewiesen sind."

Wegen der Corona-Pandemie ruht auch der Profi-Radsport, alle Frühjahrsklassiker und die Österreich-Rundfahrt wurden abgesagt.