Sekou Koita brachte die Salzburger vor der Pause in Führung (29.), Rapid gelang im Finish durch Christoph Knasmüllner der Ausgleich (85.). Salzburg liegt damit weiter zwei Zähler vor den Hütteldorfern an der Tabellenspitze.

Die zunächst überlegenen Salzburger gingen durch eine sehenswerte Offensivaktion in Front, ehe die Hütteldorfer das Spiel im Lauf des Matches immer offener gestalteten und letztlich den insgesamt verdienten Endstand fixierten. Die "Bullen" mussten damit den ersten Punkteverlust in dieser Saison hinnehmen. Außerdem endete Salzburgs Serie von saisonübergreifend zehn Meisterschaftssiegen in Folge. Für Rapid bedeutete das Spiel hingegen eine kleine Wiedergutmachung für das 2:7-Heimdebakel gegen den Titelverteidiger im vergangenen Juni. Allerdings gelang den Grün-Weißen aus den jüngsten 20 Pflichtspiel-Duellen mit den Mozartstädtern nur ein Sieg.